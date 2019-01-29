Военный эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население США

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что «десять Сарматов способны уничтожить все американское население».

В еженедельном журнале «Звезда» была опубликована информация, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» способна переносить до 7,5 ядерных мегатонн, чего будет достаточно, чтобы убить до 37,5 миллиона человек.

Военный эксперт отметил, что большинство американского населения проживает на Восточном и Западном побережьях. Леонков заявил, что, по его мнению, при военном конфликте между двумя державами, рано или поздно произойдет обмен ударами с использованием межконтинентальных баллистических ракет. Он добавил, что «последнее слово» в глобальном конфликте могут сказать подводные беспилотники «Посейдон».

«В итоге на континентальной части США практически не останется мест, не пострадавших от последствий применения ядерного оружия. Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет», — пишет Леонков.

Отметим, что «Сармат» прошел боевые испытания. До 2025 года на вооружение должно поступить более 40 межконтинентальных баллистических ракет. «Сармат» пришел на замену комплексов Р-36М2 «Воевода», производившихся в УССР.