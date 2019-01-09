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В ФОКУСЕ

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

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категория: В ФОКУСЕ

В USNI News, сославшись на собственные источники, заявили, что на американском миноносце еще в летние месяцы 2018 года были проведены тестовые запуски гиперзвуковых снарядов.

По словам собеседника агентства, боевой корабль успешно выстрелил двадцатью новейшими снарядами, используя при этом обычные палубные пушки. Данные тесты показывают, что даже стандартное оружие можно превратить в действенное средство против беспилотников и крылатых ракет.

В материале указано, что эти снаряды первоначально были разработаны для рельсового электромагнитного орудия. Ранее в Соединенных Штатах заявили, что Пентагон не имеет никаких средств противодействия для гиперзвуковых ракет КНР и РФ.

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