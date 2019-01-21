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В ФОКУСЕ

ВМФ России начал сопровождение вошедших в Балтийское море эсминцев США

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категория: В ФОКУСЕ

В Минобороны РФ заявили, что в южный район Балтийского моря прибыли американские боевые корабли. За их сопровождение взялись силы Балтфлота: два российских корвета.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты решили отправить в акваторию Черного море свой эскадренный миноносец с целью осуществления миссии, направленной на обеспечение безопасности в регионе. Его сопровождает российское судно «Пытливый». Сегодня американский корабль приплыл в Батуми (Грузия).

Представители Государственной думы сообщили, что прибытие миноносца в черноморский регион является злоупотреблением российского миролюбия. Они добавили, что США не смогут бесконечно проводить подобную провокационную политику.

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