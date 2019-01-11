Власти США проверят присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев

В издании The New York Times сообщили, что американские власти принялись за проверку членов делегации из Украины, которые прибыли на инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году.

Проверкой руководит Роберт Мюллер, специальный прокурор. Эта процедура является частью так называемого «российского дела». Согласно информации, опубликованной агентством, некоторые украинцы могли обладать пророссийской позицией и выступать в роли посредников в улучшении отношений между Москвой и Киевом, чтобы Соединенные Штаты сняли свои санкции.

На сегодняшний день следователи пытаются узнать, кто именно пригласил украинцев на инаугурацию, с кем они беседовали и какие темы обсуждали. Мюллер уверен, что данная информация поможет ему обнаружить «российский след» в выборах президента 2016 года.