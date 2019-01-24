Власти объяснили урок криминальных авторитетов в школе Приморья

Петр Зубок, и.о. руководителя Михайловского района, при беседе с прессой отметил, что в образовательном учреждении Приморья никто не проводил лекции с авторитетами преступного мира.

Он добавил, что в учебном заведении сначала возникла ссора между учениками, в которой один из учащихся накричал на другого, используя матерные выражения с сексуальным подтекстом. После этого в школу прибыли родители, которые были возмущены тем, что школьники начали материться. Один из взрослых тоже применил нецензурную лексику, но руководитель школы сделал ему замечание.

Чиновник указал на то, что на собрании не было никаких «местных бандитов» – там присутствовали только жители Первомайского. Он добавил, что никаких «смотрящих» никто не приглашал. По его мнению, так называют людей, сидевших в тюрьме, а таких на встрече не было.