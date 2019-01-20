Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Видео: Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещении

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Владимир Путин, лидер РФ, в рамках Крещения Господня решил принять участие в купании в проруби. Данная информация была раскрыта сотрудниками пресс-службы президентской администрации.

Однако они лишь отметили, что президент окунулся в холодную воду. Больше никаких сведений они не предоставили. Известно только, что Путин в этот момент был в Подмосковном регионе. Впервые информация о том, что президент участвует в купаниях, была опубликована в 2018 году. Тогда было сообщено, что он окунулся в воду на озере Селигер.

Дмитрий Песков позднее заявил, что Путин уже долгие годы придерживается данной традиции. К тому же глава государства посещает различные религиозные сооружения в рамках этих празднеств.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Пакьяо одолел Бронера и защитил пояс WBA
  2. Сехудо победил Диллашоу и защитил титул чемпиона UFC
  3. Погибшие после столкновения двух Су-34 пилоты запутались в парашютах

Эти новости могут вас заинтересовать

В Крыму порекомендовали Вайкуле не оценивать «крымский вопрос через кошелек»

Летевший из России в Турцию самолет совершил экстренную посадку в Казахстане

Песков рассказал о планах Путина на Новый год

В США во время учений Нацгвардии в океан упал истребитель

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках