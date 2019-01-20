Видео: Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещении

Владимир Путин, лидер РФ, в рамках Крещения Господня решил принять участие в купании в проруби. Данная информация была раскрыта сотрудниками пресс-службы президентской администрации.

Однако они лишь отметили, что президент окунулся в холодную воду. Больше никаких сведений они не предоставили. Известно только, что Путин в этот момент был в Подмосковном регионе. Впервые информация о том, что президент участвует в купаниях, была опубликована в 2018 году. Тогда было сообщено, что он окунулся в воду на озере Селигер.

Дмитрий Песков позднее заявил, что Путин уже долгие годы придерживается данной традиции. К тому же глава государства посещает различные религиозные сооружения в рамках этих празднеств.