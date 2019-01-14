Видео: В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой самолет

В воздушной гавани Фатх, находящейся западнее Тегерана, упал транспортник Boeing 707. Данная информация была опубликована изданием FARS.

Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, речь идет о грузовом судне, вылетевшем из столицы Киргизии. Во время посадки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Журналисты добавляют, что летчик сначала приземлился не в том аэропорту, а затем не смог справиться с управлением, из-за чего самолет выкатился прямо в жилую зону, где врезался в препятствие и загорелся.

По словам источников, этот транспортник относился к ВВС Киргизии, а на его борту находилось мясо. По еще неподтвержденным данным, в самолете находились 9 человек. Об их состоянии пока что ничего не известно.