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В ФОКУСЕ

Видео: В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой самолет

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В воздушной гавани Фатх, находящейся западнее Тегерана, упал транспортник Boeing 707. Данная информация была опубликована изданием FARS.

Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, речь идет о грузовом судне, вылетевшем из столицы Киргизии. Во время посадки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Журналисты добавляют, что летчик сначала приземлился не в том аэропорту, а затем не смог справиться с управлением, из-за чего самолет выкатился прямо в жилую зону, где врезался в препятствие и загорелся.

По словам источников, этот транспортник относился к ВВС Киргизии, а на его борту находилось мясо. По еще неподтвержденным данным, в самолете находились 9 человек. Об их состоянии пока что ничего не известно.

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