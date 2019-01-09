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МИР ЛЮДЕЙ

В возрасте 95 лет скончалась ослепительная владелица знаменитого отеля Негреско в Ницце

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категория: МИР ЛЮДЕЙ, Эксклюзив

Ослепительная и жизнерадостная владелица знаменитого прибрежного отеля Негреско (Negresco), расположенного во французском городе Ницца, скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее опекун. Данная новость сделала будущее розовокупольной Ривьеры менее определенным.

Жанна Ожье, не имеющая наследников матриарх дворца Негреско, доминировавшего на Английской набережной в течение последнего столетия, умерла в понедельник вечером в отеле, которым она управляла более 60 лет. Эту информацию подтвердил ее опекун Лоуренс Сина-Марро.

Ожье унаследовала отель от своего отца в 1957 году и превратила его в один из самых элитных комплексов Лазурного берега, в котором в свое время отдыхали такие известные личности как Сальвадор Дали, Битлз и Элтон Джон. Последний, кстати, показал гостиницу в своем музыкальном клипе, снятом на песню «I’m Still Standing».

«Негреско – это место, в котором исполняются любые мечты, а ослепительная яркость подается на блюдце», – отмечается на официальном сайте отеля.

Смерть королевы «Эйфелевой башни Ниццы» – памятника архитектуры с величественным фасадом, выполненным в стиле бель-эпок, столовой, освещенной огромной люстрой, и потрясающим видом на Средиземном море – в курортном городе была многими отмечена как конец целой эпохи.

«Негреско потерял свою звезду», – пишет газета Nice-Matin в некрологе.

Любимец элиты

Названный в честь своего основателя Анри Негреско, имевшего румынские корни, отель открылся в 1913 году и тут же стал любимцем европейских королевских особ и верхушки общества.

Каждый из его 124 номеров обставлен уникальной мебелью, в том числе предметами, являющимися частью личной коллекции произведений искусств семьи Ожье. Некоторые из них относятся к 16 веку.

Элегантная леди, вдова из французского региона Бретани, покрасившая свои волосы в рыжий цвет и использующая рубиново-красную помаду, посвятила всю свою жизнь сохранению наследия отеля.

Помимо своих сотрудников, которые называли ее «мадам», она также уделяла немало внимания свои котам и собакам.

Ее 97-процентная высокодоходная доля в отеле была оценена в 300-400 миллионов евро (от 22,8 до 30,4 миллиарда рублей) в 2016 году. В эту сумму не были включены предметы искусства и мебели.

Ожье, не имевшая детей, племянниц или племянников, стремилась защитить своих сотрудников и наследство, завещав гостиницу специальному фонду в 2009 году, отогнав тем самым всех иностранных покупателей после своей смерти.

«Ежегодно мне приходят сотни предложений от желающих приобрести Негреско. Однако это даже не обсуждается», – отметила владелица отеля в 2009 году во время интервью с журналистами газеты Liberation.

Любительница животных, которая боролась против корриды, и защитница беженцев пыталась всеми силами «облегчить страдания людей и зверей».

Гейтс «недостаточно богат»

Согласно изданию Nice-Matin, среди отвергнутых «покупателей» Негреско были султан Брунея и основатель Microsoft Бил Гейтс, которые дали ей пустой чек, дав возможность указать любую сумму. Однако она возвратила им чеки с сообщением: «Вы недостаточно богаты!».

Но она не смогла спасти отель от нескольких юридических баталий. Одна из них была связана с молодым искусствоведом, которому поручили провести опись ее коллекции – впоследствии он был обвинен в мошенничестве.

Страдая от потери памяти, Ожье нашла себе опекуна в 2013 году, который помогал ей вести дела в последние годы, когда она была прикована к инвалидной коляске.

Негреско также стал свидетелем целого ряда событий, определивших будущее Ниццы, включая террористический акт, случившийся в июле 2016 года в День взятия Бастилии, когда джихадист наехал на толпу туристов, использовав грузовик.

После нападения, нанесшего глубокие шрамы городу, главный зал здания был превращен в полевой госпиталь.

Ожье, жившая в одном из номеров отеля на шестом этаже, собрала огромную коллекцию из 6000 произведений искусства, размещенных во всех уголках гостиницы. Среди ее трофеев имеется знаменитый портрет «короля-солнца» Людовика XIV и огромная скульптура канарейки Ники де Сен-Фалль.

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