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КОСМОС

В Воронеже местная жительница запечатлела на фото НЛО

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категория: КОСМОС

Вчера, 26 января, в СМИ появилась информация о том, что жительница Воронежа заметила на вечернем небе странный объект, который пролетел над городской окраиной.

Женщина успела сфотографировать НЛО на свой смартфон, однако качество снимка оказалось не очень высоким. По словам очевидицы случившегося, неизвестный летательный аппарат ярко светился и быстро перемещался по воздуху. Она уверена, что смогла запечатлеть на камеру настоящий корабль пришельцев.

Однако многие пользователи скептически отнеслись к фото. Они отметили, что на нем трудно различить форму и размеры НЛО, поэтому, скорее всего, им являлся обычный дрон с лампочками, которым мог управлять местный житель.

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