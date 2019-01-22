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В ФОКУСЕ

В центре Ульяновска на видео запечатлели массовую драку

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Одному из жителей Ульяновска удалось запечатлеть на камеру своего смартфона массовую потасовку, произошедшую в центральном районе города.

Согласно словам очевидца данный инцидент случился на улице Гончарова неподалеку от местного ЦУМа. На размещенных кадрах можно увидеть несколько человек, набросившихся на других мужчин. Сначала они повалили их на землю, а потом начали избивать ногами.

Потом нападавшие убежали с места драки. В местных средствах массовой информации сообщают, что сотрудники полиции начали проведение проверки после появления ролика в Сети. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие, и из-за чего именно случилась потасовка.

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