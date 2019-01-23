Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В США вынесли приговор клеймившему своих проституток сутенеру

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Федеральным судом Манхэттена (США) был вынесен обвинительный приговор Лавелеусу Перселлу, в преступном мире известному как Король Казино. Теперь он проведет за решеткой 18 лет.

В деле указывается, что сутенер принуждал женщин продавать себя за деньги, «обманывая, шантажируя и избивая их». Он находил девушек с помощью социальных сетей или интернет-сервиса Backpage, на котором размещал свои объявления. Прокурор отметил, что Перселл загонял своих жертв в сексуальное рабство, а затем зарабатывал на них деньги. Он занимался этим как минимум 5 лет.

Женщины должны были следовать жестким правилам: передавать все деньги сутенеру и называть его Папочкой, а также не беседовать со своими клиентами и постоянно носить на шее тату с надписью«казино».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В России могут отменить льготы на электроэнергию владельцам электроплит
  2. Индия провела испытания вооружения легкого ударного вертолета
  3. В Перми спасли оторвавшихся на дебаркадерах от причала людей
  4. Головин получил травму в матче Кубка Франции

Эти новости могут вас заинтересовать

Границы России в Арктике защитят сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160

Заплыв двух жителей Тольятти на матрасе по городским улицам попал на видео

США нанесли воздушные удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии

Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках