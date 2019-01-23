В США вынесли приговор клеймившему своих проституток сутенеру

Федеральным судом Манхэттена (США) был вынесен обвинительный приговор Лавелеусу Перселлу, в преступном мире известному как Король Казино. Теперь он проведет за решеткой 18 лет.

В деле указывается, что сутенер принуждал женщин продавать себя за деньги, «обманывая, шантажируя и избивая их». Он находил девушек с помощью социальных сетей или интернет-сервиса Backpage, на котором размещал свои объявления. Прокурор отметил, что Перселл загонял своих жертв в сексуальное рабство, а затем зарабатывал на них деньги. Он занимался этим как минимум 5 лет.

Женщины должны были следовать жестким правилам: передавать все деньги сутенеру и называть его Папочкой, а также не беседовать со своими клиентами и постоянно носить на шее тату с надписью«казино».