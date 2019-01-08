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В ФОКУСЕ

В США военно-воздушные силы Украины попали в десятку худших в мире

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категория: В ФОКУСЕ

Эксперты американского агентства We Are The Mighty решили добавить украинские ВВС в ТОП-10 худших на планете за прошлый год по причине использования старой техники и плохой подготовки пилотов.

Украина заняла в этом списке 6-ю строчку, встав рядом с Пакистаном и Ираном. В материале отмечается, что во время вооруженного конфликта, произошедшего на территории Донбасса, украинские военно-воздушные не смогли ничего противопоставить ополченцам, которые без труда сбивали самолеты противника, используя системы ПВО.

Автор статьи также отметил, что самолеты Украины терпят крушение и без помощи врага, вспомнив о падении Су-27 в предыдущем году, унесшим жизнь пилота США, а также авиакатастрофе, произошедшей в Львове около 16 лет назад во время шоу и приведшей к гибели 83 человек. Причиной этих инцидентов специалист называет ужасное техобслуживание машин.

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