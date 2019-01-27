В штате Мэн очевидцы запечатлели загадочные черные объекты в небе

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В минувшую пятницу жителям штата Мэн (США) удалось стать свидетелями необычной небесной аномалии – в воздухе зависли два черных неопознанных летающих объекта, имевшие неправильную форму.

Очевидцы случившегося отмечают, что возникшие тучи тоже выглядели необычно, напоминая собой смерчи. Автор видео говорит в ролике, что многие не верят в существование пришельцев, однако перед ним прямое доказательство их наличия во Вселенной.

Американцы нередко сталкиваются с различными неопознанными объектами. К примеру, представители Национального центра сообщений об НЛО отмечают, что лишь за прошлый год было зафиксировано 106 подобных случаев, причем в одном только штате Колорадо.