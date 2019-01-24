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ТЕХНОЛОГИИ

В Сети появилось первое фото ударного беспилотника С-70

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

В Интернете был размещен, возможно, первый фотоснимок беспилотного ударного летательного аппарата под названием С-70 «Охотник», разработанного в Российской Федерации.

Фотография была размещена изданием «Российская газета». Журналисты уверяют своих читателей, что на ней изображен именно новейший беспилотник. На кадре демонстрируются его наземные испытания.

Летом прошлого года отмечалось, что специалисты впервые выкатили БПЛА на взлетно-посадочную полосу для проведения различных исследовательских работ. Согласно предварительным сведениям масса аппарата составляет 20 тысяч килограмм, а его скорость полета будет достигать 1 тысячи километров в час.

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