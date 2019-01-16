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В ФОКУСЕ

В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

На территории Сербии был задержан ваххабит, которого власти подозревают в планировании покушения на Владимира Путина, прибывающего завтра в Белград.

По словам стражей правопорядка, они остановили Армина Алибашича в Потоке рядом с Нови-Пазаром. Полицейские решили проверить личность молодого человека, заметив тяжелый рюкзак за его спиной. При осмотре сумки они нашли оружие со снайперским прицелом. После этого работники полиции обыскали дом подозреваемого и обнаружили в нем множество оружия и элементы, необходимые для создания бомбы.

Тщательное изучение контактов Алибашича позволило узнать, что он планировал устроить теракт во время прибытия в Белград лидера РФ. В СМИ отмечают, что Путин стал главной целью террористов из-за действий России в Сирии.

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