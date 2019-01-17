Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В Сербии рассказали о готовящемся для Путина сюрпризе

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В информационном издании Blic, сославшись на собственный источник в администрации лидера Сербии, сообщили, что Александр Вучич, сербский президент планирует вручить Владимиру Путину щенка.

Согласно сведениям, опубликованным местной прессой, в виде презента выступит 3-месячный щенок шарпланинской овчарки, имеющей хорошую родословную, состоящую из нескольких поколений. Указывается, что Вучич впервые собирается преподнести подобный подарок своему коллеге.

Ранее Путину уже дарили щенков лидеры различных государств. К примеру, он привез с собой акиту-ину Юмэ из Японии, и овчарку Баффи из Болгарии. Глава российского государства собирается сегодня, 17 января, совершить официальный визит в Сербию для обсуждения множества вопросов со своим сербским коллегой.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Мэр Саратова проехался на грязной маршрутке и пожаловался на грубого водителя
  2. Боксер Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» и сфотографировался с Роналду
  3. Истребители МиГ-31БМ провели на Урале «воздушный бой» в стратосфере

Эти новости могут вас заинтересовать

Путин подарил Си Цзиньпину кедровую баню

Малый ракетный корабль «Мытищи» завершил госиспытания

Новый военный транспортник Ил-112В проверили на герметичность

Макгрегор отказал Нурмагомедову в совместном бое

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках