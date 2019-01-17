В Сербии рассказали о готовящемся для Путина сюрпризе

В информационном издании Blic, сославшись на собственный источник в администрации лидера Сербии, сообщили, что Александр Вучич, сербский президент планирует вручить Владимиру Путину щенка.

Согласно сведениям, опубликованным местной прессой, в виде презента выступит 3-месячный щенок шарпланинской овчарки, имеющей хорошую родословную, состоящую из нескольких поколений. Указывается, что Вучич впервые собирается преподнести подобный подарок своему коллеге.

Ранее Путину уже дарили щенков лидеры различных государств. К примеру, он привез с собой акиту-ину Юмэ из Японии, и овчарку Баффи из Болгарии. Глава российского государства собирается сегодня, 17 января, совершить официальный визит в Сербию для обсуждения множества вопросов со своим сербским коллегой.