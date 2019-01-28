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В ФОКУСЕ

В Саратове уволили чиновницу после скандала с уборкой снега учителями

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категория: В ФОКУСЕ

Представители саратовской мэрии заявили, что руководительница образовательного отдела Октябрьского района была уволена, а ее начальник получил выговор из-за скандала, устроенного учителями, которых заставили убирать снег в мороз.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники образовательного учреждения №95 были отправлены на уборку сугробов, так как 24 января в городе произошел мощный снегопад, последствия которого не смогли устранить местные коммунальные службы. Позднее мэр города отметил, что случившееся недопустимо.

После проведения проверки было выяснено, что руководители учебного заведения и профильные чиновники самостоятельно приняли данное решение. В итоге оно привело к возникновению серьезной проблемы, так как перед учителями была поставлена невыполнимая задача.

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