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В ФОКУСЕ

В России завершились испытания нового пистолета «Удав»

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категория: В ФОКУСЕ

Одно из дочерних предприятий «Ростеха» отчиталось о завершении госиспытаний новейшего пистолетного комплекса под названием «Удав», который должен будет заменить пистолет Макарова.

В настоящее время специалисты осуществляют передачу данных о результатах тестирования оружия госкомиссии при Министерстве обороны. По словам представителей предприятия, проведенные тесты смогли показать, что пистолет обладает отличными тактико-техническими параметрами и может стрелять даже в экстремальных условиях.

Эксперты отмечают, что «Удав» правильно функционирует почти при любой погоде и температуре от -70 до +50 градусов Цельсия. На данный момент времени в армии РФ помимо Макарова используется пистолет Стечкина.

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