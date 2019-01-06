Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В России выпустят монеты с изображением комплексов «Тополь» и «Ярс»

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представители российского Минобороны сообщили, что вскоре состоится выпуск уникальных монет и почтовых марок, на которых будут изображены российские ракетные установки «Ярс» и «Тополь».

Изготовление данной коллекционной продукции посвящено 60-летию с момента появления ракетных подразделений стратегического назначения. На марках и монетах можно будет увидеть как шахтные, так и передвижные расчеты. Планируется выпустить ограниченное количество данных монеток.

«Тополь» и «Ярс» являются стратегическими ракетными установками, способными запускать межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками. Вторые могут передвигаться даже по грунтовому дорожному полотну, а потом их крайне трудно отследить.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Американские кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
  2. Молодежная сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею
  3. Скарлетт Йоханссон оказалась жертвой домогательств со стороны ведущего

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сети появился первый трейлер фильма «Лето»

Пентагон скрыл почти 20 дефектов истребителя F-35

В Пентагоне заявили о неспособности спастись от нового оружия России

Владимир Путин подшутил над арифметическими способностями Джона Керри

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках