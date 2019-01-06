В России выпустят монеты с изображением комплексов «Тополь» и «Ярс»

Представители российского Минобороны сообщили, что вскоре состоится выпуск уникальных монет и почтовых марок, на которых будут изображены российские ракетные установки «Ярс» и «Тополь».

Изготовление данной коллекционной продукции посвящено 60-летию с момента появления ракетных подразделений стратегического назначения. На марках и монетах можно будет увидеть как шахтные, так и передвижные расчеты. Планируется выпустить ограниченное количество данных монеток.

«Тополь» и «Ярс» являются стратегическими ракетными установками, способными запускать межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками. Вторые могут передвигаться даже по грунтовому дорожному полотну, а потом их крайне трудно отследить.