В России вступил в силу запрет на порошковый алкоголь

На территории России начал действовать запрет на изготовление и распространение так называемого порошкового алкоголя.

Тем самым создание и реализация товара в виде сухих веществ, использующихся для создания жидких напитков, содержащих в себе более 0,5 процента этилового спирта, теперь находятся вне закона в России. Власти отмечают, что данное решение было ими принято в связи с тем, что покупатель может самостоятельно изменить дозировку, причинив своему организму непоправимый вред.

Законом не запрещается продажа элементов, используемых в изготовлении косметики и парфюма, содержащих в себе спирт. Они также могут быть использованы для производства бытовой химии, гигиенической продукции и других подобных товаров.