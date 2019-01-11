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В ФОКУСЕ

В России разрешат сбивать нарушившие границу самолеты с пассажирами

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Минобороны РФ разработали законопроект, разрешающий военным уничтожать авиалайнеры с пассажирами, которые нарушили российскую границу.

В проекте отмечается, что летчики будут сбивать только те самолеты, преднамеренное падение которых может привести к разрушению стратегически важных объектов, гибели большого количества людей или катастрофе экологического характера. В основном это относится к воздушным суднам, оказавшимся в бесполетных областях.

Перед решением сбить самолет, военные обязательно попытаются предупредить о возможных последствиях пилотов лайнера, попробуют перехватить его или сопроводить до безопасной зоны. В Минобороны отмечают, что данные меры схожи с правилами, имеющимися во многих других государствах мира.

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