В России разрабатывают новую крылатую ракету «Калибр-М»

На территории РФ разрабатывается новая крылатая ракета «Калибр-М» для ВМФ, дальность полета которой превысит 4500 километров.

По словам источника в российском ВПК, новое оружие предназначено для базирования на кораблях. Ее разработка находится на стадии исследования, однако она уже профинансирована Министерством обороны, так как является частью государственной программы по модернизации вооружения, рассчитанной до 2027 года.

В течение следующих 8 лет готовую ракету планируется передать российскому флоту. Указывается, что она не только обладает большей дальностью, но и весом, к примеру, ее боевый элемент будет весить почти одну тонну. Данное оружие предназначено для разрушения целей, находящихся на суше. Ее удастся оснастить как обычной, так и ядерной боеголовкой.