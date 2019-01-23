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В ФОКУСЕ

В России могут отменить льготы на электроэнергию владельцам электроплит

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категория: В ФОКУСЕ

В издании «Коммерсантъ» сообщили, что к 2033 году правительство планирует отменить льготы владельцам электрических плит и сельскому населению.

Вместе с этим будет постепенно вводиться система дифференцирования тарифов. Нынешний останется у домашних хозяйств, тратящих не более 300 кВт*ч за один месяц. Для тех, кто тратит от 300 до 500 кВт*ч подготовят увеличенный тариф, а при более высоком потреблении расчеты будут осуществляться по другому тарифу.

В некоторых регионах, расположенных на севере страны, границы тарифов могут быть увеличены на 200 кВт*ч. Россияне, применяющие электрическую энергию для отопления дома по причине отсутствия альтернатив, смогут рассчитывать на льготы. Это предложение в правительстве обсудят сегодня, 23 января.

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