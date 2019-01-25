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В ФОКУСЕ

В Раде пригрозили силой «вернуть» Кубань и Кавказ

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категория: В ФОКУСЕ

Андрей Билецкий, украинский народный избранник, в рамках одного из телеэфиров канала ZIK сообщил, что им необходимо будет силой забрать себе Кавказ и Кубань, так как в них проживает много украинцев.

Согласно словам парламентария Украины им необходимо подготовить громкий и успешный нацпроект, способный пробудить исторический интерес и память людей. Однако Билецкий не стал уточнять, какие именно воспоминания он имеет в виду.

По мнению депутата, люди, которые проживают в указанных им регионах, пока что не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к составу Украины, а потому стране предстоит воспользоваться агрессивными методами.

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