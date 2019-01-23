В Перми спасли оторвавшихся на дебаркадерах от причала людей

В городе Пермь работникам службы спасения удалось спасти людей, которые находились на дебаркадерах, оторвавшихся от причала.

Инцидент произошел на реке Кама. Спасатели знали, что на ней расположена гидроэлектростанция, сбрасывающая воду в девять часов вечера. Это приводит к ускорению водного потока. В результате льдина с людьми вполне могла уйти в сторону, поэтому специалисты решили перекрыть все имеющиеся в области Камского моста выходы.

В конце концов, спасатели смогли спасти всех людей, находившихся на 300-метровой льдине. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в полукилометре от побережья реки на льдине застряли дебаркадеры, на которых находились люди.