В ОБСЕ сообщили о потере беспилотника в результате обстрела в Донбассе

Представители миссии ОБСЕ заявили, что их беспилотник был обстрелян неизвестными в Донбассе. Летательный аппарат рухнул неподалеку от поселения Попасная, находящегося под контролем Киева.

Согласно опубликованному сообщению дрон летел над восточной границей Попасного, наблюдая за работами по уборке снега на автомобильной трассе Т-0504, когда по нему открыли огонь. Наблюдатели услышали 6 очередей, сделанных примерно в двух километрах к востоку от расположения беспилотника.

Отмечается, что неизвестные пытались сбить БПЛА. Одна из очередей все же попала в цель, из-за чего аппарат начал терять высоту, а затем упал на землю. Управление над ним было полностью потеряно, из-за чего наблюдатели не смогли возвратить его назад.