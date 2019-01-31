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В ФОКУСЕ

В «Новой газете» рассказали о вывозе золота из России для Венесуэлы

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категория: В ФОКУСЕ

В информационном агентстве «Новая газета» отмечают, что грузовой авиалайнер вывез из РФ золото, принадлежащее Венесуэле. Затем оно было обменено на доллары в ОАЭ, а валюта отправлена в Каракас.

В СМИ сообщают о совершении 2-х рейсов. Сначала самолет поднялся в воздух из российской столицы 18 января с золотом на борту. Он прилетел в дубайский аэропорт, где его уже ждали работники Центрального банка Объединенных Эмиратов. Они забрали золото и погрузили на лайнер доллары. Потом воздушное судно направилось в Венесуэлу. Во второй раз транспортник прибыл в венесуэльскую столицу 30 января.

Журналисты также отмечают, что после двух полетов транспортника из РФ Николас Мадуро, венесуэльский президент, сообщил о том, что на улучшение жизни в городах государства будет потрачен 1 миллиард долларов.

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