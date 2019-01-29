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В ФОКУСЕ

В National Interest оценили российский беспилотник «Охотник-Б»

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категория: В ФОКУСЕ

Американские эксперты из агентства National Interest сообщают, что создаваемый в РФ боевой беспилотный летательный аппарат, именуемый «Охотником-Б», может оказаться удачным проектом.

В Интернете чуть ранее был опубликован возможный фотоснимок беспилотника, которого пользователи сразу же назвали «Охотником». По словам экспертов, опрошенных журналом, Россия в настоящее время разрабатывает несколько дронов и новейшее оружие является результатом одного из проектов, над которым инженеры трудятся и по нынешний день.

В материале указывается, что в текущем году должны быть проведены новые тесты БПЛА. Специалисты отмечают, что новинка окажется быстрейшим и тяжелейшим беспилотником, имеющимся на вооружении России. Его масса составит почти 20 тысяч килограмм, а скорость полета будет равна 1 тысячи км/ч.

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