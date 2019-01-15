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Астрономия

В NASA назвали зловещее предзнаменование приближающегося апокалипсиса

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категория: Астрономия, КОСМОС

Мишель Таллер, одна из сотрудниц NASA, раскрыла один из признаков приближающегося конца света. По ее словам, людям нужно начать беспокоиться, когда ученые побегут тратить все свои деньги.

Специалист отметила, что в научном сообществе работают простые люди, которые не станут отсиживаться на рабочих местах, зная, что мир вскоре исчезнет. Она добавила, что NASA далеко не единственная организация, следящая за небом – существуют десятки других агентств и тысячи астрономов, которые тоже изучают космос, поэтому скрыть правду о катастрофе практически невозможно.

По мнению Таллер, если в «НАСА» узнают о возможном столкновении Земли с астероидом, то оно непременно расскажет об этом правительству и СМИ. К тому же в агентстве сейчас усиленно работают над способами по предотвращению подобных катаклизмов.

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