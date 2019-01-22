В Мурманской области разбился бомбардировщик ТУ-22М3

Произошло крушение бомбардировщика ТУ-22М3 после захода на посадку. Происшествие случилось в Мурманской области, где проходил учебно-тренировочный полет.

По сообщению Минобороны, воздушное судно разрушилось, когда произошло касание взлетно-посадочной полосы. Бомбардировщику не удалось совершить успешную посадку в аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

На данный момент известна причина аварии — воздушное судно оказалось в снежном заряде. Министерство сообщило, что ТУ-22М3 совершал полет без боекомплекта.

В результате аварийного приземления погибли два из четырех членов экипажа. У выживших есть ранения. Пилоты уже были госпитализированы. Выжить удалось командиру и штурману. Авиационное происшествие случилось в районе 13:40 часов по московскому времени.