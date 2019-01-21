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КОСМОС

В Миссури местные жители запечатлели на видео НЛО с «кошачьими глазами»

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категория: КОСМОС

Жители Миссури (штат США) стали очевидцами необычного явления – в небе возник неопознанный летающий объект, имевший глаза кошки.

Инцидент произошел в западной части Соединенных Штатов в ночное время суток 16 января. Американцам, находившимся неподалеку, удалось запечатлеть НЛО на камеры своих смартфонов. Они отмечают, что сначала заметили огромные огни в небе, похожие на фары, а затем и сам корабль.

По словам очевидцев, этот объект был больше похож на живое существо с «кошачьими глазами», чем на звездолет. Ролик уже был передан в организацию MUFON. Специалисты проанализировали запись, но пока не могут дать точный ответ на то, что именно заметили люди в небе.

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