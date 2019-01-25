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В ФОКУСЕ

В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

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категория: В ФОКУСЕ

Как известно на данный момент, девятиклассник из посёлка Абалаково (Енисейский район Красноярского края) устроил стрельбу рядом со своей школой.

Отмечается, что стрелял школьник на улице, целясь по окнам и припаркованным рядом со зданием автомобилям. Школьному персоналу удалось вовремя закрыть все входы в школу, что, вероятнее всего, и помешало подростку проникнуть внутрь.

К текущему часу известно, что стрелка уже удалось задержать. На данный момент он находится в полиции.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Информацию о стрельбе подтвердил глава местного сельсовета Александр Тулупов. Он рассказал прессе, что подросток стрелял в воздух из ружья в школьном дворе и даже попытался скрыться во время задержания.

Три месяца назад стрельба раздавалась в другом учебном заведении – керченском колледже, где вооружившись разноплановым огнестрельным оружием 18-летний студент Владислав Росляков  принялся убивать работников колледжа и учеников.

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