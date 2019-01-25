В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

Как известно на данный момент, девятиклассник из посёлка Абалаково (Енисейский район Красноярского края) устроил стрельбу рядом со своей школой.

Отмечается, что стрелял школьник на улице, целясь по окнам и припаркованным рядом со зданием автомобилям. Школьному персоналу удалось вовремя закрыть все входы в школу, что, вероятнее всего, и помешало подростку проникнуть внутрь.

К текущему часу известно, что стрелка уже удалось задержать. На данный момент он находится в полиции.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Информацию о стрельбе подтвердил глава местного сельсовета Александр Тулупов. Он рассказал прессе, что подросток стрелял в воздух из ружья в школьном дворе и даже попытался скрыться во время задержания.

Три месяца назад стрельба раздавалась в другом учебном заведении – керченском колледже, где вооружившись разноплановым огнестрельным оружием 18-летний студент Владислав Росляков принялся убивать работников колледжа и учеников.