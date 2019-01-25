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В ФОКУСЕ

В Иркутске эвакуировали шесть больниц из-за угрозы минирования

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категория: В ФОКУСЕ

В российских СМИ, сославшихся на представителей Минздрава Иркутской области, сообщают, что из 6 больниц областного центра были эвакуированы все пациенты и персонал из-за возможности теракта.

В ведомстве отметили, что сегодня утром, 25 января, были получены сообщения о том, что в медицинских учреждениях заложена взрывчатка. В настоящее время известно, что такую информацию получили по крайне мере 6 городских больниц. Люди были выведены из зданий сотрудниками оперативных служб.

Позднее было сообщено, что тревога оказалась ложной. После того как сооружения осмотрели специалисты и не обнаружили никаких взрывных устройств, люди смогли вернуться в медицинские и образовательные учреждения.

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