В Иркутске эвакуировали шесть больниц из-за угрозы минирования

В российских СМИ, сославшихся на представителей Минздрава Иркутской области, сообщают, что из 6 больниц областного центра были эвакуированы все пациенты и персонал из-за возможности теракта.

В ведомстве отметили, что сегодня утром, 25 января, были получены сообщения о том, что в медицинских учреждениях заложена взрывчатка. В настоящее время известно, что такую информацию получили по крайне мере 6 городских больниц. Люди были выведены из зданий сотрудниками оперативных служб.

Позднее было сообщено, что тревога оказалась ложной. После того как сооружения осмотрели специалисты и не обнаружили никаких взрывных устройств, люди смогли вернуться в медицинские и образовательные учреждения.