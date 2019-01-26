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В ФОКУСЕ

В Германии раскритиковали Россию за празднование снятия блокады Ленинграда

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категория: В ФОКУСЕ

Немецкая журналистка Сильке Бигальке подвергла критике превращение годовщины снятия блокады Ленинграда в РФ в торжество, так как данное событие следует считать огромной трагедией.

По мнению автора материала, военное шествие, проводимое в Санкт-Петербурге, больше похоже на «танцы на костях», а власти вместо демонстрации сочувствия снова посылают бойцов, делая акцент не на памяти, а на гордости нации. Она добавила, что когда была разгромлена армия нацистов, как победители, так и проигравшие отказывались говорить о том, что блокада населенного пункта в действительности являлась геноцидом людей. Вместо этого они показывали живших там людей героями, которые несмотря ни на что сопротивлялись захватчикам.

Бигальке считает, что если бы власти СССР честно показали события в городе (масштабный голод, случаи каннибализма), то это могло бы вызвать у людей вопросы о том, почему они не предотвратили катастрофу. Многие могли также подумать, что Иосиф Сталин был готов пожертвовать всеми горожанами.

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