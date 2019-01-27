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В ФОКУСЕ

В Германии призвали перестать пользоваться туалетной бумагой

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Лара Тиде, сотрудница немецкой прессы, в своей недавней статье призвала людей перестать пользоваться туалетной бумагой и перейти к применению других методов гигиены, чтобы перестать наносить природе чудовищный урон.

По словам сотрудницы прессы, на территории Германии небольшая семья ежегодно использует свыше девяноста рулонов туалетной бумаги. Большинство производителей при этом для изготовления данного товара постоянно закупают новое дерево. Столь значительное расточительство становится причиной ухудшения экологической обстановки в мире.

Тиде сообщила, что немцам необходимо начать применять биде, которые окажутся заметно экономнее бумаги. Дело в том, что тогда будет расходоваться лишь вода. Для бумаги же необходимо дерево, которое закупается в Латинской Америке, а затем проходит длительную обработку.

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