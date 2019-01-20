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В ФОКУСЕ

В Эстонии предложили нацелить ракеты на Петербург

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категория: В ФОКУСЕ

Вахур Кооритс, сотрудник прессы из Эстонии, предлагает установить на территории страны ракетные комплексы, направленные в сторону российского Санкт-Петербурга.

Согласно словам журналиста эстонскому правительству необходимо также купить боевые суда для препятствия передвижению торгового флота РФ. Он уверен, что это позволит стране реализовать план «Б» по сдерживанию Кремля. Его суть заключается в том, что России придется заплатить слишком большую цену, если она решит напасть на Эстонию.

Для агрессора наиболее эффективным элементом сдерживания является страх того, что он сам может лишиться чего-то важного при нападении, считает Кооритс. Петербург был выбран журналистом из-за того, что он является стратегически важной точкой для России.

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