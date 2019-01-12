В Египте указали на превосходство Т-90МС над M1A1 Abrams

Мохаммед Аль-Кинани, военный специалист из Египта, высоко оценил базовые параметры экспортного танка Т-90МС, производимого в РФ, указав на его превосходство над американским M1A1.

По словам эксперта, новая версия бронетехники прошла глубокую модернизацию всех своих деталей, систем и узлов, но при этом она осталась такой же компактной, как и раньше. Обнаружить ее на поле боя заметно сложнее, чем западные аналоги. К преимуществам был отнесен механизм управления огнем под названием «Калина», способный сопровождать цели в автоматическом режиме. Схожая опция имеется у американского M1A2.

В целом, Т-90МС, по мнению Аль-Кинани, по многим характеристикам превосходит M1A1, который производится в Египте по лицензии США. Впрочем, эксперт добавляет, что у американского танка все еще имеется большой потенциал для улучшения.