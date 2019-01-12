Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В Египте указали на превосходство Т-90МС над M1A1 Abrams

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Мохаммед Аль-Кинани, военный специалист из Египта, высоко оценил базовые параметры экспортного танка Т-90МС, производимого в РФ, указав на его превосходство над американским M1A1.

По словам эксперта, новая версия бронетехники прошла глубокую модернизацию всех своих деталей, систем и узлов, но при этом она осталась такой же компактной, как и раньше. Обнаружить ее на поле боя заметно сложнее, чем западные аналоги. К преимуществам был отнесен механизм управления огнем под названием «Калина», способный сопровождать цели в автоматическом режиме. Схожая опция имеется у американского M1A2.

В целом, Т-90МС, по мнению Аль-Кинани, по многим характеристикам превосходит M1A1, который производится в Египте по лицензии США. Впрочем, эксперт добавляет, что у американского танка все еще имеется большой потенциал для улучшения.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В ОБСЕ сообщили о потере беспилотника в результате обстрела в Донбассе
  2. На видео запечатлели новогодний хоровод инспекторов ВАИ
  3. Amazon использовал украинцев вместо нейросети

Эти новости могут вас заинтересовать

Украинские СМИ обнаружили в Крыму родственников Порошенко и Климкина

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Видео: в Курске после военного парада перевернулся танк Т-34

Камера сняла последние минуты жизни многодетной матери, зверски убитой на Кубани

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках