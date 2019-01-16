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В ФОКУСЕ

В Дагестане публикуют видео челенджев с яйцами

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категория: В ФОКУСЕ

В Дагестане местные жители начали снимать челенджи с использованием яиц. Подобные действия обрели массовость, после того как фотография обычного яйца смогла набрать рекордное количество лайков в «Инстаграме».

В СМИ отмечают, что подобное событие задело многих блогеров Instagram, поэтому вместо селфи и пушистых котиков они начали публиковать на своих страничках разукрашенные и поющие яйца. К примеру, на кадрах одной из таких видеозаписей можно увидеть десятки яиц, разрисованных под певца и его поклонников, находящихся якобы на концерте. Исполнитель-яйцо поет песню, а фанаты ему подпевают.

Автор данного видео отметил, что яйца не только подорожали, но теперь умеют и петь. Он добавил, что все эти челенджи стартовали после победы одного яйца в социальной сети. По его мнению, тем самым люди пытаются хоть как-то успокоить себя в проблемный период жизни.

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