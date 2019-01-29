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В ФОКУСЕ

В Бурятии учитель ОБЖ заставил школьников весь урок сидеть в противогазах

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категория: В ФОКУСЕ

В одном из образовательных учреждений Улан-Удэ учитель, преподающий ОБЖ, наказал учащихся, которые опоздали на его урок, заставив их 40 минут просидеть в противогазах.

Данная информация была опубликована детским омбудсменом Бурятии, которой пожаловались родители школьников. Она отметила, что согласно жалобам родителей учитель воспользовался непедагогическими способами воспитания.

Позднее в ведомстве сообщили, что им удалось обнаружить подтверждение данных жалоб, поэтому по отношению к педагогу было решено применить взыскание дисциплинарного характера. В скором будущем на педагогическом совете будет проведена разъяснительная работа с учителями, чтобы подобных инцидентов в школе больше не происходило.

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