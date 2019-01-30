В Антарктиде обнаружен потерпевший крушение корабль инопланетян

Западные специалисты в сфере уфологии заявили, что смогли обнаружить следы пришельцев на одном из самых малоизученных материков Земли – Антарктиде.

Дело в том, что уфологи заметили на снимках ледяной пустоши часть гигантского НЛО, имеющего форму диска. Он имеет темный окрас, поэтому резко контрастирует с окружающим пейзажем. Эксперты считают, что этот объект является инопланетным звездолетом. Согласно предварительным расчетам в ширину корабль достигает почти 68 метров, а в длину – 142 метров.

НЛО рухнул в районе горного хребта Эрнеста Шеклтона, который был частично исследован более полувека назад. Считается, что корабль упал сравнительно недавно, так как на фотографиях, сделанных в 70-м году прошлого века, подобных объектов замечено не было.