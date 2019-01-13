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В ФОКУСЕ

Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

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категория: В ФОКУСЕ

Многих жителей Украины рассмешили поправки в УК, связанные с сексуальными преступлениями. Теперь за «секс без согласия» будут сажать в тюрьму на срок до 5 лет.

В результате украинцы посчитали, что им теперь потребуется специальная справка о том, что оба партнеры согласны на соитие. К примеру, молодая пара из Николаева в шутку подписала официальный акт о скором занятии сексом, указав место и дату «проникновения». Документ был заверен в присутствии нескольких свидетелей.

В Сети многие назвали новый закон абсурдным. Один из пользователей отметил, что нужно также добавить квитанцию об оплате, а расписку заверять у нотариуса. Согласно новому закону любой житель страны может заявить в полицию, указав, что он не соглашался на половой акт.

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