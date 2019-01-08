Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

В своём профиле социальной сети Facebook украинский журналист Юрий Бутусов оставил запись, объясняющую «пьяный вид» украинского президента Петра Порошенко на военном мероприятии, имевшем место в 2015 году в Новых Петровцах.

Тогда пользователи социальных сетей упрекнули Порошенко, что он вышел к прессе в состоянии алкогольного опьянения. Бутусов объяснил красное лицо президента Украины иначе, сказав, что правду знали лишь люди, присутствующие на полигоне.

По словам Бутусова, пробуя выстрелить из снайперской винтовки, Порошенко не учёл тот факт, что при выстреле стоит ожидать сильной отдачи. В результате украинский лидер «получил сильный удар в глаз, прижавшись к оптическому прицелу».

При этом, как подчеркивает журналист, тележурналисты на стрельбище не присутствовали и этого знать попросту не могли. Несмотря на случившееся, Порошенко согласился выступить перед прессой, надев кепку, прикрывающую лицо.