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В ФОКУСЕ

Украинский депутат пришел на телеэфир в костюме Чарли Чаплина назло Зеленскому

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категория: В ФОКУСЕ

Алексей Гончаренко, украинский парламентарий, решил посетить телестудию в наряде Чарли Чаплина, дабы высмеять и раскритиковать Михаила Зеленского, кандидата в лидеры страны.

Согласно словам депутата поначалу он думал, что заявление украинского комика является обычным «троллингом», но увидев серьезность намерений Зеленского, понял, что у этого пропало любое чувство юмора. Гончаренко также подверг критике обещания артиста, который намеревается при победе в выборах отправиться к Владимиру Путину, лидеру РФ, и добиться компромисса. «Где та середина, на которой нам удастся найти компромиссное решение? Ей станет середина Львовской области», – считает народный избранник.

Ранее Зеленский заявил, что будет обязательно участвовать в грядущих выборах, которые намечены на 31 марта. Он добавил, что к его штабу уже изъявили присоединиться 200 тысяч человек. Опросы также показывают, что немало украинцев готовы проголосовать за артиста.

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