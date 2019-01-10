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В ФОКУСЕ

Украинские военные похитили футболиста из Крыма в Херсоне

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники военкомата в украинском городе Херсон решили похитить футболиста, прибывшего из крымского полуострова, с целью его отправки в вооруженные силы Украины.

По словам Исмаила Халикова, омбудсмена в Крыму, который был назначен Киевом, спортсмен прибыл в город, желая начать играть за одну из украинских футбольных команд, но его задержали военные при походе в местный магазин.

Молодого футболиста остановили работники военкомата и задали ему несколько вопросов о возрасте и службе в армии. Спортсмен сказал, что ему двадцать лет, и он не был в ВСУ. После этого военные тут же схватили парня, посадили его в транспортное средство и отвезли на прохождение медицинской комиссии. Оттуда он сумел позвонить своей матери.

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