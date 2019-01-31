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Астрономия

Уфологи заметили вытекающую из недр Марса черную субстанцию

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категория: Астрономия, КОСМОС

Специалисты в сфере уфологии при просмотре фотоснимков марсианской поверхности заметили, что из недр планеты вытекает загадочная черная жидкость в местах падения метеоритов.

Таинственная субстанция была обнаружена на фото, сделанных в прошлом году американским спутником. На них можно заметить огромные фонтаны неизвестного вещества, которые вырвались из марсианских недр. Их зафиксировали неподалеку от кратеров.

Судя по всему, сначала на Марс упал метеорит, а затем из кратера вырвалась черная струя, забрызгав близлежащую территорию. Второй метеор упал на возвышенность, с которой ручьем начала стекать схожая субстанция. Ученые пока не могут определить природу происхождения этого вещества, а уфологи уверены, что оно связано с инопланетянами, живущими в глубинах Красной планеты.

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