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КОСМОС

Уфологи нашли базу инопланетян с Нибиру в пермском треугольнике

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категория: КОСМОС

Исследователи внеземных цивилизаций уверены, что в Пермской области расположена база пришельцев, прилетевших на землю с планеты Нибиру.

Рядом с поселком Молебка расположена аномальная зона, называемая пермским треугольником. На ней часто пролетают различные НЛО, а местные жители нередко видят темные фигуры, похожие на гуманоидов. Они практически никогда не контактируют с людьми, но когда это происходит, человек практически ничего не помнит и не понимает, как добрался до дома. Уфологи уверены, что в этой области находится лаборатория пришельцев, где они проводят свои эксперименты.

По мнению охотников за НЛО, именно пришельцы создали жизнь на Земле, а затем возвратились на Нибиру, оставив небольшую группу для изучения эволюции живых организмов. Иногда на Землю прилетает смена – именно ее и видят жители Молебки.

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