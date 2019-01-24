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КОСМОС

Уфолог показал на видео подмигивающие экипажу МКС два НЛО

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категория: КОСМОС

Скотт Уоринг, эксперт в сфере уфологии, разместил в Интернете ролик, на котором показаны два НЛО, подмигивающие космонавтам, находящимся на МКС.

Исследователь внеземных цивилизаций уверен, что пришельцы сделали это специально, желая обратить на себя внимание людей. Он также добавил, что полет неопознанных летающих объектов рядом с МКС уже не является чем-то необычным, показав своим читателям массу записей, снятых наружными камерами станции и демонстрирующих НЛО.

Уфолог также решил обратиться к NASA, призвав агентство перестать скрывать от людей наличие контакта с инопланетянами. Однако ученые отмечают, что все «тела», фиксируемые камерами, являются либо обычным мусором, либо метеоритами.

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