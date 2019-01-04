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КОСМОС

Уфолог обнаружил огромную «базу пришельцев» рядом с Землей

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категория: КОСМОС

Тайваньский специалист в области уфологии Скотт Уоринг нашел гигантскую «инопланетную базу» неподалеку от Земли при просмотре изображений космоса.

На своем сайте уфолог отметил, что данную находку ему удалось сделать благодаря приложению, позволяющему рассматривать не только звезды, но и необычные объекты, расположенные на сравнительно небольшом расстоянии от нашего мира. Одно из таких космических тел, по мнению специалиста, является станцией пришельцев.

По словам Уоринга, база по своим размерам превышает нашу планету. Он добавил, что это является доказательством того, что в галактике существуют пришельцы, и они значительно превосходят землян в технологическом плане.

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