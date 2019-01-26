Уфолог нашел на снимках Марса идеально ровный купол

Специалисту в сфере уфологии Эрику Джарви удалось увидеть на последних фотоснимках марсианской поверхности купол с идеальной формой, который не мог появиться в результате естественных процессов.

Согласно словам уфолога обнаруженный объект обладает настолько ровной поверхностью, что его сложно было не заметить. Его также удивило, что специалисты NASA не обратили на него внимание. Он предположил, что они специально утаили это от землян. Уфолог считает, что данная полусфера изготовлена из стекла или металла, так как от нее хорошо отражается свет.

По мнению Джарви, данный купол был создан внеземной цивилизацией, правда, он не может сказать, когда именно это произошло. Некоторые пользователи считают, что он был построен тысячелетиями назад, когда на Марсе существовала жизнь, а другие уверены, что марсиане, живущие в глубинах планеты, возвели его сравнительно недавно.