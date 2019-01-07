Уфолог нашел на поверхности Меркурия черную инопланетную структуру

Скотту Уоррингу, известному эксперту в области уфологии, удалось найти на Меркурии странную черную структуру, которую могли построить инопланетяне.

Специалист обнаружил этот объект при просмотре снимков поверхности планеты, которые были сделаны сотрудниками NASA. Он разместил соответствующие фото на страницах своего блога. На них можно заметить необычное темное «сооружение». По мнению Уорринга, эта постройка сделана из отражающих материалов, а потому ее нельзя увидеть с помощью радаров.

Уфолог уверен в том, что данный объект был построен инопланетянами. Однако он не может объяснить, почему внеземная цивилизация даже не пытается скрыться от людей. Не исключено, что она не считает землян угрозой для себя или эта структура уже давно заброшена ею.